Börsen explodieren - geht es von nun an wieder nach oben?

Die USA und China haben sich auf einen vorläufigen Waffenstillstand geeinigt. Dies ist exakt der Zündstoff, welchen die Börsen nun für den Beginn einer möglichen Jahresendrallye brauchen. Die Geschichte rund um das Thema Strafzölle ist damit aber noch nicht vom Tisch, sondern wird lediglich auf 2019 verschoben. So oder so, die Märkte gehen gerade durch die Decke und die Bullen haben nun eine solide Chance, das Zepter wieder an sich zu reißen. Worauf Sie aber dennoch achten müssen, bespreche ich in der heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at