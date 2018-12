Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts015/03.12.2018/09:20) - Mitarbeiterbindung und -führung ist ein komplexes Thema, das in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erfahren hat. Aufgrund des demografischen Wandels und des damit einhergehenden Fachkräftemangels werden kompetente und engagierte Mitarbeiter immer wichtiger. Nur zufriedenes Personal bringt gute Leistung und verhilft Unternehmen zu wirtschaftlichem Erfolg. Im Umkehrschluss gehört es zu den essentiellen Aufgaben einer Führungskraft, die Mannschaft zu motivieren und zusammenzuhalten. Doch wie so häufig klaffen Theorie und Praxis - Wissen und Können - erheblich auseinander. Ging es Mitarbeitern vergangener Jahrzehnte in erster Linie darum, Geld zu verdienen, ist es ihnen heute mindestens genauso wichtig, Bestätigung und Wertschätzung zu erfahren. Mit monetären Mitteln allein ist das aber nicht zu schaffen. Psychologische Studien belegen, dass das Bedürfnis nach Bindung eines von vier Grundbedürfnissen ist. Nur wenn dies erfüllt wird, ist der Mensch subjektiv zufrieden und fühlt sich wohl. Damit wird klar, dass Bindung beim Thema Mitarbeiterführung eine entscheidende Rolle spielt und nicht allein auf der logischen Ebene zu betrachten ist. Die vorliegende Anthologie sammelt verschiedene Ansätze und Sichtweisen, die helfen sollen, das "Geheimnis" der Bindung zu lüften. Zu Wort kommen unter anderem ein renommierter Professor für Organisationspsychologie, der Inhaber einer kleinen Autowerkstatt, ein Bienenforscher, ein Ausbilder bei der Lufthansa, ein Hotelier und eine Expertin für Mimikerkennung. Sie alle liefern ihre individuelle Sicht auf das Thema Bindung und geben Impulse, über grund-legende Fragen zum Thema Mitarbeiterführung nachzudenken: Was macht gute Mitarbeiterführung aus? Welche Eigenschaften und Fähigkeiten benötigt eine Führungskraft? Was brauchen und erwarten die Mitarbeiter? Die Herausgeber des Buches wollen durch die vielfältigen Blickwinkel ein spannendes und bereicherndes Bild von der geheimnisvollen Kraft der Bindung zeichnen. Eine Kraft, über die jeder Vorgesetzte verfügen sollte. Meyer/Scharrenberg/Seydell (Hrsg.) Bindung - Die geheimnisvolle Kraft guter Mitarbeiterführung 1. Auflage 2018 255 Seiten Preis 39,80 EUR ISBN 978-3-8343-3442-8 Das Buch kann hier bestellt werden: https://www.autofachmann.de/produkte/betriebsfuehrung Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de Das Vogel- Fachbuchprogramm begleitet als Wissenspartner Anwender in der Praxis bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Wissensstand und eröffnet Professionals neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm bevorzugt Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181203015

