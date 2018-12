Übernahmespekulationen haben am Montag die Aktien von L'Oreal in die Höhe getrieben. Die Titel der Kosmetikfirma stiegen an der Börse in Paris um 2,5 Prozent auf 213,20 Euro, nachdem Nestle-Verwaltungsratschef Paul Bulcke gesagt hatte, der Nestle-Anteil an L'Oreal von 23 Prozent sei "aktiv" auf der Agenda des Kontrollgremiums.

