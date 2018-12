Tesla hat sein jüngst angekündigtes Ziel erreicht, 1.000 Model 3 am Tag zu produzieren. Dies habe Elon Musk in einer E-Mail an seine Mitarbeiter mitgeteilt. Das nächste Ziel sei, diese Produktionsrate konstant zu halten und dann die Kosten weiter zu senken. Was Kostensenkungen betrifft, muss offenbar vor allem mit Blick auf das ausstehende Basismodell des Model 3 für 35.000 Dollar noch etwas passieren: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...