Original-Research: Blockchain Intelligence Group - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Blockchain Intelligence Group Unternehmen: Blockchain Intelligence Group ISIN: CA08906Q1000 Anlass der Studie: Management Interview Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,69 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Harald Hof, Matthias Greiffenberger GBC AG: Seit der anfänglichen Einführung des Bitcoin im Januar 2009 hat die Blockchain-Technologie zunehmend an Bedeutung gewonnen und eine Weiterentwicklung erlebt. Welche Lösungen bietet BIG für das Blockchain-Ökosystem? Lance Morginn: In erster Linie ist der Bitcoin weder durch Vermögenswerte gedeckt noch wird er staatlich unterstützt. Sein Wert ist ein wahrgenommener Wert. Das bedeutet, dass er besonders in diesen frühen Tagen anfällig für negative Nachrichten ist. Unser Slogan lautet ??zBringing Security & Accountability to Cryptocurrency" (Sicherheit und Verantwortung für Kryptowährungen bereitstellen). Wir bieten Strafverfolgungsbehörden und dem Finanzsektor eine Reihe selbst entwickelter Dienstleistungen an. Da ist zum Beispiel QLUE?"? zu nennen, ein Dienst, die Deep Forensics mit detaillierten Informationen über Transaktionen in Kryptowährungen und den dahinter stehenden Personen anreichert. Außerdem bieten wir den Dienst BitRank Verified® an. Hiermit können Sie eine Verteidigungslinie zur Risikominderung aufbauen, wenn es darum geht, festzustellen, ob eine Adresse an illegalen Transaktionen beteiligt war. Unsere Abteilung für Forensik bietet Anwaltskanzleien, Strafverfolgungsbehörden und Finanzorganisationen in Fällen, in denen sie Unterstützung benötigen, Zugang zu erstklassigen Kryptoermittlern und Ermittlungsdiensten. Im gesamten Feld zwischen unseren internen Dienstleistungen und unserem für den jeweiligen Kunden maßgeschneiderten Ermittlungsdienst können wir die umfassendste Palette von Dienstleistungen für Compliance und Ermittlungen im Bereich der Kryptowährungen anbieten. GBC AG: Kryptowährungen mussten im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Wertverlust hinnehmen. Welches sind die Gründe hierfür und wie wirkt sich dies auf BIG aus? Lance Morginn: Ich persönlich glaube, dass der Wertverlust mit dem verständlichen Mangel an Wissen auf dem Markt zusammenhängt. Der Aufwärtstrend auf dem Markt wurde von traditionellen Börsenhändlern ausgelöst, die auf den nächsten heißen Trend aufspringen wollten. Als eine deutliche Wertsteigerungsdynamik einsetzte, kam wieder die alte Regel zum Tragen: Wenn das Angebot gering und die Nachfrage hoch ist, steigt der Preis extrem schnell. Und genau das ist eingetreten. Die restlichen Marktteilnehmer waren noch nicht ausreichend informiert, um die Unterschiede zwischen Blockchain, Kryptowährungen und einem ICO zu kennen. Dieser Mangel an grundlegendem Verständnis trug dann zu dem daraus resultierenden Wertverlust bei. Zu diesem Wertverlust trugen noch eine Reihe weiterer Faktoren bei: Zum einen die Ankündigung, dass China Kryptowährungen wegen eines mit Kryptogeld finanzierten Terroranschlags im vergangenen Herbst nicht als Vermögenswert anerkennen würde. China war zudem wegen möglicher Kapitalflucht, der bei Kryptowährungen beobachteten Volatilität und außerdem deshalb besorgt, weil chinesische Bürger Verluste erleiden könnten. Die zweite Ursache für die Korrektur bestand darin, dass alle Kryptowährungen in den letzten 4 Jahren jeweils im Januar an Wert verloren haben. Drittens kündigte Südkorea eine Razzia bei Börsenunternehmen an, weil sie nicht über die von den Börsen verlangten Identitätsinformationen über ihre Kunden verfügten. Viertens kündigte der indische Finanzminister an, dass Indien Kryptowährungen nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennen werde. All diese Faktoren stellen in Verbindung mit dem Mangel an Wissen des durchschnittlichen Marktteilnehmers den Grund für die aktuellen Kurse von Kryptowährungen dar. Die gute Nachricht für BIG lautet jedoch: Solange Kryptowährungen einen Wert besitzen und Kriminelle sie als Zahlungsmechanismus nutzen können, werden unsere Dienstleistungen für unsere Kunden mehr als notwendig sein, so dass dieser Rückgang uns langfristig nicht betrifft. Die Fundamente der Branche sind noch intakt. GBC AG: Wie wird sich zusätzliche Regulierung auf die Blockchain-Technologie auswirken? Lance Morginn: Wir sind überzeugt, dass sich mehr Regulierung positiv auf die Branche auswirken wird. Je stärker die Regulierung, desto mehr Nachfrage nach unseren Dienstleistungen werden wir erleben. Auch deshalb begrüßen wir diese Entwicklung. GBC AG: Shone Anstey, Executive Chairman der BIG Blockchain Intelligence Group, war einer der Hauptredner bei der Cyber Security Lecture Series der NATO. Wie kann BIG dazu beitragen die Risiken von Kryptowährungen zu begrenzen? Lance Morginn: Wir haben ausgefeilte Software und Techniken zur Analyse von Kryptowährungen und zur Risikominderung entwickelt, die für den benutzerfreundlichen Einsatz in unseren Primärprodukten verfügbar sind: QLUE?"? und BitRank Verified®. Unsere Dienstleistungen helfen, illegale Transaktionen im gesamten Bitcoin-Netzwerk zu erkennen und Informationen an Experten für Cybersicherheit und Compliance weiterzuleiten, die unsere Dienstleistungen nutzen. GBC AG: Der Aktienkurs von BIG ist seit Dezember rückläufig. Wie viel Geld ist noch übrig und wie beurteilen Sie die aktuelle Situation? Lance Morginn: Wir haben etwas mehr als 13 Millionen CDN auf der Bank und wie ich bereits erwähnt habe, erlebt die gesamte Branche derzeit eine Baisse. Ich bin überzeugt: Wenn der Markttrend sich umkehrt und wir unsere Marketingaktivitäten intensivieren, wird die Branche erkennen, wie einzigartig wir im Vergleich zu anderen Blockchain-Unternehmen positioniert sind. GBC AG: Die Hauptprodukte von BIG sind BitRank Verified® und QLUE?"?. Könnten Sie uns Informationen zum aktuellen Stand dieser Produkte geben? Lance Morginn: Im Jahr 2018 haben wir weitere Kunden gewonnen und Feedback von diesen Kunden gesammelt, um unsere Dienstleistungen zu verbessern. Wir haben es immer als unsere Aufgabe angesehen, ausgereifte Produkte auf den Markt zu bringen. Zu dieser Verpflichtung stehen wir unverändert. Leider ist es etwas schwierig, diese Frage genauer zu beantworten, denn wir sind eine Aktiengesellschaft und es ist uns nicht erlaubt, öffentlich über Entwicklungen zu sprechen, die noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden. GBC AG: Wie lauten die mittel-/langfristigen geschäftlichen Ziele von BIG? Lance Morginn: Kontinuierliche Verbesserung unseres Dienstleistungsangebots und Positionierung des Unternehmens als Anbieter der umfassendsten Dienstleistungspalette für Ermittlungen und Compliance im Bereich der Kryptowährungen. GBC AG: Herr Lance Morginn, ich danke Ihnen für das Gespräch. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17337.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 30.11.18 (11:00 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 03.12.18 (10:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. 