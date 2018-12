Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea nach den endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 31,00 auf 29,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem der auf die Milchindustrie spezialisierte Maschinenbauer bereits vorab Zahlen veröffentlicht habe, habe sie nun nur sehr geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen vorgenommen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Kursziel habe sie vor allem wegen der Aussagen des Managements gekappt, dass es nur begrenzt Spielraum für Aktienrückkäufe gebe./ck/gl Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-12-03/10:42

ISIN: DE0006602006