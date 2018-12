Die Allianz Leben hält die Verzinsung auf Lebens- und Rentenversicherungen im dritten Jahr in Folge stabil. Die Kunden des mit Abstand größten deutschen Lebensversicherers können 2019 mit einer Überschussbeteiligung von 2,8 Prozent für klassische Leben-Policen rechnen, wie Allianz Leben am Montag in Stuttgart mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...