Original-Research: EQS Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 91,70 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Dynamisches Wachstum im Bereich Compliance; Signifikante Margenverbesserungen in Sicht Die EQS Group steigerte ihre Umsatzerlöse nach 9 Monaten 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 17,6% auf 25,90 Mio. EUR (VJ: 22,03 Mio. EUR ) und hält somit weiterhin das hohe Wachstumstempo aufrecht. Erwartungsgemäß lieferte das Segment IR einen geringen Wachstumsbeitrag (1,8%) im Vergleich zum jüngeren Segment Compliance, welches sich um 40,7% steigerte. Das Wachstum des Segments IR war dabei durch rückläufige Umsatzerlöse der ARIVA etwas ausgebremst. ARIVA konnte im Vorjahr besonders viele Großaufträge gewinnen und somit lag die Umsatzentwicklung von ARIVA im Rahmen der Erwartungen. Exklusive der ARIVA wuchs die EQS im Segment IR um 7,0% und konnte hier weitere Marktanteile gewinnen. Das Segment Compliance konnte ein erwartungsgemäß hohes Wachstum vorweisen, was jedoch insbesondere durch XML-Umsätze und LEI-Umsätze getragen wurde. Insgesamt scheinen die Saleszyklen der Integrity Line außerhalb der Schweiz länger zu sein. Dies geht die EQS Group nun durch gezielte Marketingmaßnahmen an, was zu positiven Nachholeffekten führen könnte. Das laufende Geschäftsjahr 2018 gilt als Übergangsjahr für die EQS und ist geprägt von umfangreichen Investitionen und einem hohen Personalaufbau im Bereich der IT-Entwickler. Dementsprechend wurde ein EBITDA von -0,67 Mio. EUR (VJ: 1,94 Mio. EUR ) verbucht. Durch die zusätzlichen Entwickler stieg der Personalaufwand überproportional um 34,1% auf 16,73 Mio. EUR an (VJ: 12,47 Mio. EUR ). Durch die getätigten Investitionen sollte es zu einem dynamischen Umsatzwachstum in den Folgejahren kommen. Zum einen wird das neue COCKPIT eingeführt und zum anderen wird der wachstumsstarke Markt Compliance & Regulation adressiert. Für das laufende Geschäftsjahr hat das Unternehmen im Q3-Bericht die Prognose konkretisiert und geht nun von einem Umsatzwachstum am unteren Ende der Guidance aus (Guidance: 36,0 ??" 37,6 Mio. EUR ). Wir haben entsprechend unsere 2018er Prognose leicht reduziert und gehen von Umsatzerlösen in Höhe von 36,20 Mio. EUR (bisherige Prognose: 37,03 Mio. EUR ) aus. Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei weiterhin um ein sehr hohes Wachstumstempo und wir bestätigen unsere Mittel- und Langfristprognose. Wir gehen weiterhin von einem deutlich zweistelligen Wachstum aus und erwarten, dass sich das Ergebnis zukünftig überproportional verbessern wird. Da die EQS stark auf SaaS-Produkte setzt, ist die Profitabilität äußerst skalierbar. Unseres Erachtens sollte die Gesellschaft ab dem Jahr 2020 wieder zweistellige EBITDA-Margen aufweisen (GBC Prognose: 10,4%) und in den Folgejahren die Marge noch weiter verbessern. Die Entwicklung nach 9 Monaten 2018 liegt im Rahmen unserer Erwartungen und die EQS konnte weiterhin ein hohes Wachstum vorweisen. Wir bestätigen unsere Mittel- und Langfristprognose und erwarten deutliche Margenverbesserungen bei einem dynamischen Umsatzwachstum. Bedingt durch unsere leichte Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr 2018 ändern wir unser Kursziel auf Basis unseres DCF-Modells nur marginal auf 91,70 EUR (bisher: 92,00 EUR ) und vergeben erneut das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17339.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 30.11.2018 (15:30 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 03.12.2018 (11:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

