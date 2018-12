Anteilseigner des Werbevermarkters Ströer müssen seit Jahresauftakt 2018 einen Kursverlust in Höhe von rund 25% ausweisen - am 26. Oktober markierte die Aktie ein neues 12-Monats-Tief bei 42,84 Euro. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 59 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel geht in einer am Montag vorliegenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...