DGAP-Media / 2018-12-03 / 11:04 *Pressemitteilung * München, den 3. Dezember 2018 *"RiC" TV ab sofort im Live-TV-Angebot "TV.de" von Couchfunk* *Rechtzeitig zur Adventszeit und zur Freude vieler Kinder und Familien startet der Familiensender "RiC" TV im Live-TV-Angebot "TV.de" der Couchfunk GmbH in Deutschland und Österreich.* Zum 3. Dezember 2018 erweitert das Dresdner Live-TV-Unternehmen Couchfunk unter der Marke "TV.de" sein mobiles Fernsehangebot auf Österreich und schaltet zum Launch den Familiensender "RiC" TV. "TV.de" bietet ein persönliches TV-Erlebnis mit Live-TV und dem aktuellen TV-Programm auf einen Blick, mit Hinweisen und Tipps zu den besten Filmen, Serien und Quiz-Shows. Die Aufnahme von "RiC" TV in das Angebot von "TV.de" stellt für die Your Family Entertainment (YFE) einen weiteren Schritt zum nationalen und internationalen Reichweitenausbau des Senders dar. Der Familiensender "RiC" TV wird vom kultigen Maskottchen RiC, der Rabe, moderiert und bietet eine große Auswahl an animierten Programmen und Live-action Shows für Kinder und die ganze Familie. Die "TV.de" Subscriber können sich im Dezember auf tolle Überraschungen freuen wie die legendären Abenteuer von "William Tell - Im Kampf gegen Lord Xax", die bunte und fantasievolle Welt von "Maggie und das Biest" oder auch die unwiderstehlichen Gags von "RoboRoach", den lustigsten Kakerlaken der Welt. *Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer: *"Wir sind sehr stolz, mit Couchfunk einen weiteren vertrauensvollen Partner für unseren Familiensender "RiC" TV gefunden zu haben. Die kleinen und großen Kunden von ,TV.de' können sich somit auf ein tolles Weihnachtsprogramm freuen, wie "Timmy geht zur Schule", "Riesenärger mit Ralf" oder auch "die Abenteuer von Papyrus"." *Uz Kretzschmar, Geschäftsführer TV.de:* "Wir freuen uns sehr, unseren Kunden mit ,RiC' noch mehr attraktive Familienunterhaltung anbieten zu können. Mit unseren TV.de-Live-TV-Streams können die Zuschauer besonders an den Festtagen die ganze Vielfalt des Fernsehens daheim und unterwegs genießen." *Über TV.de "TV.de"* ist ein deutscher Streaming-TV-Dienst mit Online-Programmzeitschrift der Couchfunk GmbH und bietet Nutzern ein vollwertiges Live-TV-Angebot aus über 50 Sendern, von denen 30 kostenlos und ohne Anmeldung zur Verfügung stehen, sowie umfangreiche TV-Programm-Inhalte für über 140 Sender. Sowohl die Live-TV-Streams, als auch die Programminformationen sind zusätzlich mobil in nativen Apps für iOS, Android und Windows erhältlich. Zu den miteinander vernetzten TV.de-Apps zählen außerdem eine senderübergreifende App für TV-Mediatheken, eine community-orientierte Fußball-App mit Live-Tickern ("Fußballfunk") und eine Webvideo-App, in der Social-Media-Auftritte und Videos beliebter Webvideostars zusammenkommen ("Videostars"). Zur App-Übersicht: https://tv.de/apps [1] *Über Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region (Deutsch) wie auch in Afrika (Englisch und Französisch), dem Nahen Osten (Arabisch und Englisch) und Amerika (Spanisch und Englisch) verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV). Kontakt: *Your Family Entertainment AG* Laurence Robinet Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0 Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91 Email: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv [2] www.fixundfoxi.tv [3] www.rictv.de [4] Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

