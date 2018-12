FRANKFURT (Dow Jones)--Für Nestle-Chairman Paul Bulcke ist die milliardenschwere 23-prozentige Beteiligung an der Kosmetikfirma L'Oreal ein "reges Thema" auf der Agenda im Board. Nestle werde "die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit ergreifen" sagte er in einem Interview mit der Financial Times zu einer möglichen Veräußerung des Anteils, die der aktivistische Hedgefonds Third Point fordert. Die von dem US-Milliardär Daniel Loeb gegründete Gesellschaft ist an Nestle beteiligt und verlangt von den Schweizern, dass die Rentabilität erhöht werden soll.

Nestle soll nach Meinung Loebs Geschäfte mit einem Volumen von bis zu 15 Prozent des Umsatzes abstoßen und den Erlös für Akquisitionen oder weitere Aktienrückkäufe verwenden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2018 05:11 ET (10:11 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.