Ein ruhiges, überschaubares, aber vor allem für KMU-Anleihen völlig unspektakuläres Jahr neigt sich seinem Ende entgegen. War da was? Bei der Durchsicht der zweiwöchentlichen BondGuide-pdfs bleibe ich stets an den gleichen Stellen hängen: den Seiten 7 und 8. Seite 7 zeigt die Grafik mit dem Tilgungsvolumen, Seite 8 die mit den Ausfällen. Das Tilgungsvolumen in diesem Jahr liegt beim Doppelten des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...