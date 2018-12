Huawei Cloud bringt seinen weltweiten Blockchain-basierten Service auf den Markt G20-Länder unterzeichnen Erklärung zur Regulierung von Kryptowährungen Bitcoin kämpft um Verteidigung der 4.000 USD-Marke

Kryptowährungen stehen zu Beginn der neuen Handelswoche unter Druck. In den letzten Tagen war jedoch eine Mehrheit von ihnen in der Lage den jüngsten starken Ausverkauf zu stoppen. Bitcoin verliert rund 3,5% an Wert und Ethereum erlebte heute bisher einen Rückgang von fast 3%. Die Kapitalisierung des gesamten Marktes liegt immer noch bei rund 130 Mrd. USD.

Bitcoin kämpft derzeit um eine Verteidigung der 4.000 USD-Marke. Quelle: xStation 5 Huawei Cloud startet Blockchain-Service außerhalb Chinas Huawei Cloud hat am 15. November offiziell seinen weltweiten Blockchain Service (BCS) eingeführt, so die Pressemitteilung ...

