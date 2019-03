JIUN Corporation (Standort: Fukuoka City, Präfektur Fukuoka, Japan) bringt seit 28. März 2019 sein Cloud-basiertes medizinisches Bildmanagementsystem "SonicDICOM PACS Cloud Beta" auf den Markt. PACS (Radiology Picture Archiving and Communications Systems [Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme für die Radiologie]) können nach dem Einrichten eines Online-Benutzerkontos in wenigen Minuten ganz einfach verwendet werden. In dem Cloud-basierten PACS-Service können auch Aufnahmen bis zu 3 GB kostenlos gespeichert werden.

URL: https://sonicdicom.com/cloud/

Überblick über SonicDICOM PACS Cloud

Mit diesem Dienst lassen sich medizinische Aufnahmen in der Cloud speichern, indem einfach vom PC oder Tablet aus auf eine URL zugegriffen wird. Die Bilder können dann weltweit von jedem Standort aus angesehen werden.

Durch Nutzung dieses Dienstes lassen sich medizinische Aufnahmen gemeinsam mit anderen medizinischen Einrichtungen verwenden.

Zudem entfallen Kosten für den Erwerb, die Aktualisierung oder die Wartung einer Serverausrüstung, da kein Bedarf für die Installation eines Servers in einer medizinischen Einrichtung besteht. Das System kann daher mit geringen Anfangskosten betrieben werden.

Nutzungsumfeld

1) Verwendung als Haupt-PACS oder zur Sicherung der Haupt-PACS

Da für einen Server im Krankenhaus kein Bedarf besteht und Daten sich auch in größerer Entfernung speichern lassen, bieten PACS Schutz vor Datenverlust aufgrund eines Hardware-Versagens oder Naturkatastrophen.

2) Anzeige von Aufnahmen von Außenstellen

Bilder können jederzeit, unabhängig von der jeweiligen Umgebung oder dem Standort, sei es von zu Hause oder unterwegs, angezeigt werden.

Auch kann sich ein Arzt von außerhalb die Bilder ansehen, beispielsweise bei nächtlichen Notfällen, wenn der behandelnde Arzt nicht im Krankenhaus anwesend ist.

3) Gemeinsame Nutzung medizinischer Aufnahmen

Medizinische Röntgenaufnahmen können mit anderen Einrichtungen und Radiologen aus Ländern mit einer besseren medizinischen Versorgung geteilt werden, um eine Interpretation des Radiogramms zu erhalten.

4) Persönliche Nutzung (Ärzte, Forscher, Studenten, Patienten)

Medizinische Aufnahmen können gespeichert und für die Forschung sowie im Rahmen von Präsentationen auf wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt werden.

Zudem kann der Patient, da es ihm möglich ist, seine eigenen oder die Aufnahmen von Familienmitgliedern zu speichern, seine Krankengeschichte offen legen oder Zweitmeinungen einholen.

JIUN hat diesen Dienst im Rahmen seiner Anstrengungen angeboten, seine Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) zu erreichen. Damit fördert JIUN eine Zusammenarbeit von Medizinern über nationale Grenzen hinaus und arbeitet darauf hin, Unterschiede in der medizinischen Versorgung weltweit auszugleichen. Weiterhin wurde dieser Dienst mit der Unterstützung des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie entwickelt.

Nutzungsgebühren

3GB Speicherkapazität stehen kostenfrei zur Verfügung.

Zukunftspläne

Mit dem Hinzufügen von kostenpflichtigen Plänen wird der offizielle Dienst innerhalb weniger Monate bereitgestellt.

Über JIUN Corporation

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2000 hat es hauptsächlich medizinische Systeme entwickelt.

Es wurden ausgezeichnete Dienste bereitgestellt, die sich von den Anwendern einen hervorragenden Ruf erwarben.

Unternehmensüberblick Firmenname: JIUN Corporation Gründung: Juli 2000 Kapitalausstattung: 10 Millionen Yen Stellvertretender Direktor: Fumitaka Kanda, President Anschrift: FRC Building 9F, 1-14-1 Tanotsu, Higashi-ku, Fukuoka City, Präfektur Fukuoka, Japan URL : https://sonicdicom.com/about-us/ [Unternehmensüberblick] : https://sonicdicom.com/cloud/ [SonicDICOM PACS Cloud]

Bildschirmfotos

Konfigurationsdiagramm: https://sonicdicom.com/img/release/cloud.jpg

Viewer-Bildschirm: https://sonicdicom.com/img/release/viewer.png

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190328005053/de/

Contacts:

JIUN Corporation

Daisuke Teshima

TEL: +81-92-626-7002

FAX: +81-92-626-7022

E-Mail: sonic@sonicdicom.com