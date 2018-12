In der schwedischen Stadt Malmö gehen in Kürze 13 Elektrobusse in Betrieb. Die im vergangenen Jahr bei Volvo Buses bestellten Stromer wurden jetzt ausgeliefert und kommen ab Mitte Dezember auf der Linie 7 in der Flotte von ÖPNV-Betreiber Skånetrafiken zum Einsatz. Laut Volvo handelte es sich bei der Bestellung Mitte 2017 um den bis dato größten Einzelauftrag für den Volvo 7900 Electric. An den Endhaltestellen ...

