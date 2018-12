Die Baader Bank hat die Einstufung für Medigene auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die auf der Jahrestagung der US-Hämatologen vom norwegischen Forschungspartner des Immunonkologiespzialisten präsentierten Daten zu einem Blutkrebs-Wirkansatz deuteten in die richtige Richtung, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies jedoch auf die kleine Patientengruppe und will eine Bestätigung in einer größeren klinischen Studie abwarten./ag/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-12-03/13:40

ISIN: DE000A1X3W00