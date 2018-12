Die Baader Bank hat die Einstufung für Unilever NV nach einer Übernahme von Teilen des Geschäfts mit Wellness- und Gesundheitsdrinks vom Pharmakonzern GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der lange spekulierte Schritt komme rechtzeitig zum Kapitalmarkttag des Konsumgüterkonzerns in Indien, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Schritt ergebe strategisch Sinn, werde aber etwas brauchen, bis er sich amortisiere./ag/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-12-03/13:42

ISIN: NL0000009355