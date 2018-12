Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hugo Boss anlässlich der Krawalle bei den Protesten der "Gelben Westen" in Frankreich auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Im so wichtigen Weihnachtsgeschäft drohten Umsatzeinbußen in der Luxusgüterbranche, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Hugo Boss habe im abgelaufenen Geschäftsjahr etwa 6 Prozent seiner Umsätze in Frankreich gemacht./ag/gl Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

