Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Evonik nach angekündigten Änderungen im Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die personellen Änderungen in der Führung der Sparten Nutrition & Care sowie Performance Materials könnten Hinweise auf eine stärkere Konzentration auf die dort erwirtschafteten Barmittel sein, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-12-03/13:48

ISIN: DE000EVNK013