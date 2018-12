Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Underperform" belassen. Die Industriegase-Branche präsentiere sich in einer gesunden Verfassung, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Aktie des deutschen Gasespezialisten dürfte sich im Vergleich mit den Wettbewerber-Papieren jedoch unterdurchschnittlich entwickeln./edh/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-12-03/13:50

ISIN: IE00BZ12WP82