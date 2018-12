Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz SE nach dem jüngsten Investorentag in München auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Versicherer habe seine von 2019 bis 2021 laufende "Renewal Agenda 2.0" vorgestellt, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus habe auf Vereinfachungen gelegen, um so die operative Geschäftsentwicklung weiter zu verbessern./ck/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-12-03/13:51

ISIN: DE0008404005