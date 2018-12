Friedrich Merz will CDU Chef - und damit auf Sicht wohl auch Kanzler der Bundesrepublik - werden. Dafür wirbt er derzeit mit immer neuen Ideen. Jetzt machte er den Vorschlag, Geldanlage in Aktien zur Altervorsorge steuerlich zu fördern - und wird dafür heftigst kritisiert.Für politisches Gespür spicht Merz Vorschlag nicht, denn in Deutschland gelten Aktien nach wie vor als unsichere Zockerinstrumente, an denen nur die ganz Reichen verdienen können. Und hier hat der Einkommensmillionäre nach seiner Selbsteinordnung in der "oberen Mittelschicht" ohehin ein Imageproblem. Zudem hat er als ehemaliger Topmanager des Finanzgiganten Blackrock bei dem Thema zudem noch gleich einen Lobby-Verdacht am Hals.Recht hat er aber trotzdem. Denn tatsächlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...