Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG Unternehmen: ABO Wind AG ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 03.12.2018 Kursziel: 20,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 20,50. Zusammenfassung: ABO Wind hat bekannt gegeben, dass das erwartete Nettoergebnis für 2018 bei EUR 12,5 Mio. liegen dürfte. Auch wenn dieses Ergebnis noch mit Unsicherheit behaftet ist, liegt es deutlich (11%) über unserer Prognose. Damit geht für ABO Wind ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr zu Ende. Wie erwartet bleibt das Jahr 2018 etwas hinter den Ausnahmejahren 2016 und 2017 zurück. Das hohe Nettoergebnis belegt aber erneut das erfolgreiche Geschäftsmodell und die Margenstärke des Unternehmens. Für die nächsten Jahre strebt das Management ein durchschnittliches Gewinnwachstum von mindestens 10% an. Die Aktie bleibt mit einem 2019E EV/EBIT von 6 und einem 2019E KGV von 9 sehr attraktiv bewertet. Wir haben unsere Schätzung für 2018E angehoben. Für die Erhöhung der Schätzungen für die Folgejahre warten wir, bis wir mehr Visibilität haben. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf EUR 20,50 (bisher: EUR 20,00). First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 20.00 to EUR 20.50. Abstract: ABO Wind has announced that it expects the net result for 2018 to be ca. EUR 12.5m. Although some uncertainty still attaches to this guidance, it is significantly (+11%) above our forecast. ABO Wind is thus nearing the end of another very successful year. As expected, 2018 is somewhat weaker than the extraordinarily strong years 2016 and 2017. The high net result again demonstrates the strong profit-generating capacity of the business model. For the coming years, management is aiming for annual average profit growth of at least 10%. At an EV/EBIT of 6x and a PE of 9x, the stock is very attractively valued. We have increased our 2018E forecast. We leave our forecasts for subsequent years unchanged pending an increase in visibility regarding project development. We confirm our Buy recommendation and increase the price target to EUR 20.50 (previously: EUR 20.00). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17345.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

