Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Dass Konzernchef Udo Müller jüngst Verkaufsoptionen auf die Aktien des Werbekonzerns abgestoßen habe, stärkt seiner Einschätzung nach das Vertrauen in die Geschäftsentwicklung der kommenden Quartale, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet im Schlussquartal mit einer weiteren Wachstumsbeschleunigung im Außenwerbebereich. Dazu sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/bek Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-12-03/14:18

ISIN: DE0007493991