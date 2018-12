Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Axel Springer von 69 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Gewinnschätzungen für den Medienkonzern etwas gesenkt, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dennoch angehobene Kursziel begründete er mit den geringeren Anteilen Dritter am Konzerngewinn./gl/edh Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-12-03/14:21

ISIN: DE0005501357