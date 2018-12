Die Commerzbank hat die Einstufung für Allianz SE nach dem jüngsten Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Versicherer habe klar gemacht, dass in einer digitalen Welt Skaleneffekte wichtig seien, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe sich der Konzern mit Blick auf die Ziele für 2019 bis 2021 das Thema Vereinfachungen auf die Fahnen geschrieben./ck/bek Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-12-03/14:53

ISIN: DE0008404005