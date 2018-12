Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Xing nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Trotz der starken Kursschwankungen hätten sich die Manager der dort anwesenden Online-Unternehmen optimistisch geäußert, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie. Der für das erste Halbjahr 2019 angekündigte Markteintritt von Google in das Geschäft mit Stellenanzeigen dürfte die Aktivitäten der Karriere-Plattform weit weniger beeinträchtigen als die traditionellen Job-Anbieter./bek/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-12-03/14:57

ISIN: DE000XNG8888