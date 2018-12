Die Commerzbank hat Nordex nach einem Großauftrag aus Schweden auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Auftrag von Eon und CSEIP sei ein sehr positives Indiz für die Pipeline an Auftragseingängen im vierten Quartal, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/bek Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-12-03/14:58

ISIN: DE000A0D6554