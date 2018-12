Die Commerzbank hat MTU nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Am interessantes sei gewesen, dass der Triebwerksbauer 2019 mit fortgesetztem Wachstum im Geschäft mit Ersatzteilen rechne, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum in diesem Segment sei die größte Überraschung in diesem Jahr gewesen und habe entsprechend Bedenken hinsichtlich der Aussichten für das kommende Jahr geweckt gehabt./ck/bek Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

