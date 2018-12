Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Encavis nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Der Stromanbieter im Bereich Erneuerbarer Energien sei auf dem besten Weg, seine Jahresziele zu erreichen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Solarparks würfen hohe Margen ab, was ein wesentlicher Treiber für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gewesen sein dürfte./bek/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-12-03/15:00

ISIN: DE0006095003