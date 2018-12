London (www.fondscheck.de) - Sachkundige Investoren aus der ganzen Welt legen knapp ein Viertel ihrer Portfolios in risikoreiche Kapitalanlagen an, so die Experten von Schroders.Zudem würden sie weniger Wert auf Barmittel als Anfänger ohne viel Erfahrung am Kapitalmarkt legen. Zu diesen Ergebnissen komme die Schroders Global Investor Study 2018. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...