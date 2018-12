Die Freudenstimmung nach dem G20-Gipfel macht auch vor der Wall Street nicht halt. Die US-Indizes sind vorbörslich deutlich im Plus. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Mais, Sojabohnen, Tesla, Alibaba, Tencent, Weibo, Apple und Pfizer. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.