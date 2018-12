Bitcoin Group SE: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr DGAP-Ad-hoc: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung Bitcoin Group SE: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 03.12.2018 / 15:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bitcoin Group SE: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr Herford, 03. Dezember 2018 - Die Bitcoin Group SE passt die bisher kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2018 an. Trotz der zum Ende November 2018 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres mit einem Plus von ca. 35% angestiegenen Umsätze reduziert die Gesellschaft die Ertragsprognose. Die Ursache für diese Maßnahme liegt im außergewöhnlich starken Monat Dezember des Jahres 2017, welcher sich mit den derzeitigen externen Rahmenbedingungen (Bitcoin-Kurs, mediale Aufmerksamkeit) voraussichtlich in diesem Jahr nicht wiederholen lassen wird. Auch wird das Ziel von 1 Million Kunden voraussichtlich nicht mehr erreicht werden können. Die Bitcoin Group SE rechnet für das Gesamtjahr 2018 mit einem Umsatz von mehr als EUR 9,5 Mio. (Vorjahr: EUR 12,6 Mio.). Bei erwarteten Kosten von nicht mehr als EUR 2,5 Mio. (Vorjahr: ca. EUR 1,8 Mio.) wird der Gewinn vor Steuern somit voraussichtlich über EUR 7 Mio. liegen. Kontakt: Bitcoin Group SE Marco Bodewein Nordstraße 14 32051 Herford E-Mail: ir2018@bitcoingroup.com Telefon: +49.5221.69435.20 Telefax: +49.5221.69435.25 Website: www.bitcoingroup.com Investor Relations Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49.89.89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com Website: www.crossalliance.com 03.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bitcoin Group SE Nordstrasse 14 32051 Herford Deutschland Telefon: +49.5221.69435.20 Fax: +49.5221.69435.25 E-Mail: ir2018@bitcoingroup.com Internet: www.bitcoingroup.com ISIN: DE000A1TNV91 WKN: A1TNV9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 753807 03.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A1TNV91 AXC0209 2018-12-03/15:46