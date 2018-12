Aurora Cannabis, Canopy Growth und auch die Pot-Stocks aus der zweiten Reihe befinden sich seit dem diesjährigen Branchen-Höhepunkt - der Legalisierung von Cannabis in Kanada - weiter auf der Suche nach einem charttechnischen Boden. Doch es gibt auch Ausnahmen wie den AKTIONÄR-Tipp Innovative Industrial Properties. Seit Empfehlung in Ausgabe 35/2018 konnte das Papier rund 40 Prozent zulegen und läuft weiter wie an der Schnur gezogen nach oben.

