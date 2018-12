An der Wall Street stehen die Ampeln nach dem G20-Gipfel auf grün. Der Dow Jones dürfte am Montag mit einem satten Plus von 400 Punkten in den Handelstag starten. Die Indikationen für S&P500 und den Technologiesektor sprechen ebenfalls für Kursgewinne im frühen Geschäft. Besonders im Fokus, die Aktien von Apple, Tesla und aus dem chinesischen Internet. Alle Details sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...