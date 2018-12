Die NordLB hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der leichte Rückgang des Umsatzes sei auf das Rüstungsgeschäft zurückzuführen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis habe der Industriekonzern derweil sowohl in der Rüstungs- als auch in der Automobilsparte gesteigert./bek/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-12-03/16:01

ISIN: DE0007030009