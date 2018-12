Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unilever NV anlässlich eines angekündigten Zukaufs des Asien-Geschäfts mit Wellness- und Gesundheitsdrinks vom Pharmakonzern GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz der neuen Aktivitäten mache etwa ein Prozent der Erlöse des Unilever-Konzerns aus, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Studie. Die zugekauften Aktivitäten in Indien würfen eine höhere operative Marge (Ebit) ab als Unilever auf Konzernebene./bek/edh Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-12-03/16:05

ISIN: NL0000009355