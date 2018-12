Jüngsten Gerüchten zufolge will der Chemieriese BASF sein Geschäft mit Bauchemie abspalten und in ein Gemeinschaftsunternehmen einbringen. Die Experten der Commerzbank halten einen derartigen Schritt für sinnvoll und halten an ihrer positiven Einschätzung der Aktie fest - mit einem ambitionierten Kursziel.

Den vollständigen Artikel lesen ...