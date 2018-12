Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben im Oktober erhebliche Verluste eingefahren, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRak (ISIN DE0008491044/ WKN 849104).In den USA habe der marktbreite S&P 500-Index 6,9 Prozent abgegeben. Der Kursrutsch sei unter anderem Befürchtungen über einen weiteren US-Zinsanstieg geschuldet gewesen. In Europa habe der EURO STOXX 50-Index 5,6 Prozent verloren. Nachdem die europäischen Einkaufsmanagerindices kräftig zurückgegangen seien, hätten Konjunktursorgen die Stimmung getrübt. In Tokio sei der Nikkei 225-Index um 9,1 Prozent gefallen. Hintergrund sei die Befürchtung einer globalen konjunkturellen Abkühlung in Verbindung mit einem fortgesetzten Handelskonflikt gewesen. ...

