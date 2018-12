Handelsstreit macht Pause, Daimler & Co freut es ganz besonders

Am heutigen Montag durften DAX-Anleger aufatmen. Die Hoffnung auf eine Lösung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit kehrte zurück. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer schoss daraufhin regelrecht in die Höhe. Allerdings ist es noch ein sehr weiter Weg bis zu einer tatsächlichen Einigung.

Das war heute los. Ein Ergebnis des G20-Gipfels in Argentinien ist eine dreimonatige Pause im Handelsstreit zwischen China und den USA. In dieser Zeit sollen keine weiteren Zölle erhoben oder bestehende Zölle ausgeweitet werden. Die Zeit soll zudem genutzt werden, um eine Einigung im Handelsstreit zu erzielen. Dabei geht es jedoch nicht nur um Zölle, sondern auch um den Schutz geistigen Eigentums oder den Technologietransfer. Ob eine solche Einigung am Ende wirklich herauskommt und ob der Streit nicht schon viel früher eskaliert, lässt sich nicht vorhersagen, so dass auch die Unsicherheiten nicht vollständig aus dem Markt verschwinden dürften. Zumal Themen wie der Brexit oder der Schuldenstreit zwischen Rom und Brüssel die Börsen noch eine Weile beschäftigen sollten.

