Pyrolyx AG: AUßERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG WIRD VERSCHOBEN

München, 3. Dezember 2018 - Mit Veröffentlichung vom 30. Oktober 2018 hat die Pyrolyx AG zu einer außerordentlichen Hauptversammlung für den 12. Dezember 2018 nach München eingeladen. Die Anmeldefrist endet am 5. Dezember 2018. Seit der Veröffentlichung der Einladung wurde eine Gruppe von Aktionären der Gesellschaft, die zusammen 5,02% der Aktien der Pyrolyx AG halten, durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 29. November 2018 zur Ergänzung der Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung gerichtlich ermächtigt. Aufgrund des kurzen Vorlaufs ist nun nicht mehr gewährleistet, dass sämtliche Aktionäre die Möglichkeit haben, sich an der Abstimmung über alle Beschlussgegenstände der außerordentlichen Hauptversammlung zu beteiligen. Der Vorstand hat daher beschlossen, die Hauptversammlung in das 2. Quartal 2019 zu verschieben. Die Einladung zur verschobenen Hauptversammlung wird im Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

Über Pyrolyx AG
Die Pyrolyx Unternehmensgruppe ist weltweiter Marktfuhrer bei der Ruckgewinnung von recovered Carbon Black (rCB) aus Altreifen. Aufbereitetes rCB wird fur die Herstellung neuer Reifen und in der Masterbatch- sowie technischen Kautschukindustrie eingesetzt. Die Aktien des Unternehmens (WKN A2E4L4) sind an der Dusseldorfer und Frankfurter Börse, sowie im Xetra Handel, im m:access und an der australischen ASX Wertpapierbörse (ASX:PLX) notiert.

Pressekontakt:
pyrolyx AG, Munchen
Communications & IR
E-Mail: info@pyrolyx.com
Office: +49 (0) 89 856 335 - 0

03.12.2018