Das Analysehaus RBC hat Vapiano mit "Underperform" und einem Kursziel von 6 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das aggressive Vorgehen des Systemgastronomen beim Eröffnen neuer Restaurants weltweit sei schwieig zu bewältigen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts. Man bleibe folglich sehr vorsichtig eingestellt zu den Papieren./bek/jha/ Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-12-03/19:04

ISIN: DE000A0WMNK9