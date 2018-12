Der Zukauf der Virtual Assistant-Technologie ergänzt bestehende Partnerangebote und stärkt Sabios Fähigkeit zur Integration von Automatisierungslösungen in die telefonische und digitale Kundenberatung

Nächste Phase im Plan der Sabio Group für kontinuierliches Wachstum durch Erweiterung des Lösungsportfolios und der geografischen Abdeckung erreicht

Die Sabio Group hat die Übernahme von flexAnswer Solutions bekannt gegeben, einem in Singapur ansässigen, führenden Anbieter innovativer Virtual Assistant-Lösungen, die auf eigenen, zukunftsweisenden NLP-Methoden und Technologien für maschinelles Lernen basieren.

Durch die Einbindung der Kompetenzen von flexAnswer in die von seinen existierenden Partnern angebotenen Funktionen verfügt Sabio über ein stärkeres Portfolio und unterstützt Unternehmen ab sofort noch besser dabei, ihr Digital Engagement zu optimieren und in andere digitale und personengestützte Services zu integrieren, die traditionell von Kontaktzentren erbracht werden.

Die Übernahme folgte der ursprünglichen strategischen Investition von Horizon Capital im Jahr 2016 in Sabio und ist Teil von Horizon Capitals kontinuierlichem Wachstumsplan zur Erweiterung des Lösungsportfolios und der geografischen Abdeckung des Unternehmens. Bis jetzt zählen dazu der Erwerb des SaaS-Lösungsanbieters Rapport im März 2017, von DatapointEurope - einem der führenden europäischen Anbieter von Technologie für Kontaktzentren- im Juli 2017 sowie der Experten für Kundeninformationen und Kontaktzentren-Benchmarking Bright UK im März diesen Jahres.

"Sabio ermöglicht es unseren Kunden, ihren Wettbewerbsvorteil ausbauen, indem sie ihr Konzept im Hinblick auf traditionell akzeptierte Geschäftsabläufe in Kontaktzentren revolutionieren. Um dies zu erreichen, bieten wir Unternehmen die Informationen und Lösungen, die sie benötigen, um ihre Präsenz zu stärken, ihre Reaktionsfähigkeit zu optimieren und eine bessere Kontrolle über alle Kundeninteraktionen zu erhalten", kommentierte Andy Roberts, CEO der Sabio Group. "Durch die Einbindung von flexAnswer in unser digitales Angebot profitieren mehr Unternehmen von der neusten, KI-fähigen Virtual Assistent-Technologie für Kundenservice, über die sie ihren Kunden exzellente Multichannel-Erfahrungen vermitteln können."

"Mit dieser Übernahme treiben wir auch die Entwicklung unseres Geschäfts in der APAC-Region voran, und wir heißen das in Singapur ansässige Team von flexAnswer in der Sabio Group herzlich willkommen", fuhr er fort.

"flexAnswer zeichnet sich in der Region Asien-Pazifik durch ein starkes Wachstum aus und strebt eine Expansion in weitere Regionen an, insbesondere in den europäischen Markt, auf dem eine große Nachfrage nach Technologien für Kundenerfahrungsprozesse herrscht", ergänzte Lin Milne, flexAnswer Solutions' CEO. "Als Teil der Sabio Group verfügen wir über die ideale Plattform, um die globale Bereitstellung unserer cloudbasierten, voll umfänglichen Virtual Assistant-Lösungen zu beschleunigen. Wir freuen uns auf die Mitarbeit im Team von Sabio."

flexAnswer bietet eine umfassende Virtual Assistant-Plattform mit Web-, Sprach- und Messaging-Kanälen, die extern zur Unterstützung von Kunden und intern zur Unterstützung von Beratern über eine einzelne Implementierungsumgebung genutzt werden kann. Die Plattform basiert auf einem innovativen, von flexAnswer selbst entwickelten Natural Language Processing-Konzept, das Kundenanfragen versteht und dem Kanal entsprechende Antworten aus seinem erweiterten Knowledge Management-System generiert. Durch die Anwendung von maschinellem Lernen und dem von Sabio verwalteten Service kann das System sein Wissen ausbauen und damit seinen Wert kontinuierlich steigern.

Eine der bisher erfolgreichsten Implementierungen des Unternehmens ist der preisgekrönte virtuelle Assistent "Ask Jamie" für das Singapore Whole of Government, der in Partnerschaft mit GovTech Singapore entwickelt wurde. Die Virtual Assistent-Technologie von flexAnswer unterstützt heute über 70 verschiedene, webbasierte Kundendienstlösungen für Regierungsstellen und Behörden in Singapur. Sie wickelt dabei 60 der Anfragen ab, die zuvor an Call Center weitergeleitet wurden, und untermauert damit Singapurs Position als das Land mit dem größten Engagement für eine digitale Agenda.

