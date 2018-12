The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.12.2018



ISIN



AT0000A23QS5

CA14179V1076

CA20653P4096

CA60671Q1046

FR0012283398

LU1239760025