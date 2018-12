Straubing (ots) - Was gerade entsteht, ist eine Union, in der jeder seine Hausaufgaben so gut gemacht hat, dass er Hilfe tatsächlich nur im äußersten Notfall braucht. Wenn die einzelnen Staaten ihre eigenen Hausaufgaben abgeschlossen haben, kann es einen Verbund geben, in dem wirklich jeder für jeden da ist. Aber sicherlich nicht früher.



