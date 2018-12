HONGKONG/NEW YORK (IT-Times) - Tencent Music Entertainment, eine Tochtergesellschaft des chinesischen Internetkonzerns Tencent Holdings Ltd., geht in den USA an die Börse. Tencent Music Entertainment drückt heute auf den Play-Button für den eigenen Börsengang in den USA. Via Initial Public Offering (IPO)...

Den vollständigen Artikel lesen ...