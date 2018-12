Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CEINEX - Die deutsche-chinesische Handelsplattform Ceinex will in den kommenden Jahren kräftig wachsen und liebäugelt dabei auch mit einem stärkeren Engagement im Derivategeschäft. Seit der Gründung der Ceinex Ende 2015 habe die Aufbauarbeit im Mittelpunkt gestanden, sagte der neue Ceinex-Co-Chef Niels Tomm. "Jetzt geht es darum, die Akzeptanz der Plattform zu erhöhen und das Produktangebot zu erweitern." (Handelsblatt S. 30)

BMW - BMW-Chef Harald Krüger wird doch nicht am Spitzengespräch der deutschen Autoindustrie in Washington mit Vertretern der US-Regierung teilnehmen. Finanzvorstand Nicolas Peter sei stattdessen nach Washington geflogen, wie es aus Konzernkreisen verlautete. Der Autokonzern nannte keine Gründe. In Industriekreisen hieß es aber, dass es sich nur um ein "Arbeitstreffen" in Washington handele. Zudem sei die Zielsetzung des Gespräches nicht klar. Unklar sei auch, ob US-Präsident Donald Trump überhaupt teilnehme. (Handelsblatt S. 17)

STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics rüstet sich für den Aufschwung. Trotz Kurseinbruch rückt Konzernchef Jean-Marc Chery nicht von seinen Wachstumsplänen ab. Der Chiphersteller will in neue Technologien und Werke investieren und setzt vor allem auf innovative Halbleiter für die Ladeeinheiten in Elektroautos. (Handelsblatt S. 22)

TORGSERVIS - Ein russischer Lebensmittel-Discounter wagt sich nach Deutschland. Torgservis heißt die Firma, ihr Sitz ist in Krasnojarsk in Sibirien. Zwölf Flugstunden weiter westlich, in Leipzig, wird die deutsche Tochter TS-Markt voraussichtlich noch in diesem Jahr den ersten Laden auf deutschem Boden eröffnen. (Welt S. 12)

