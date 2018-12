FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's hat dem Düngemittel- und Salzhersteller K+S eine schlechtere Bonität bescheinigt: Moody's Investors Service senkte das Corporate Family Rating der K+S AG auf "Ba2" von "Ba1". Moody's begründete die Ratingsenkung damit, dass die Verschuldung des MDAX-Konzerns mittlerweile zu hoch für eine Bonitätsbewertung auf dem vorherigen Niveau sei. Der Rating-Ausblick ist nun allerdings nicht länger negativ, sondern stabil.

K+S leidet unter den Folgen der monatelangen Trockenheit. Die starke Trockenheit hatte im dritten Quartal zu höheren Kosten geführt, denn das Unternehmen konnte seine Salzwässer wegen des niedrigen Flusspegels nicht in gewohntem Maße in der Werra entsorgen. Auch eine höhere Kali-Produktion im neuen kanadischen Werk konnte nicht verhindern, dass sich das EBITDA mehr als halbierte. Die Produktion musste in einem Werk für fünf Wochen und in einem weiteren für drei Wochen stillgelegt werden. Hinzu kamen höhere Transportkosten.

December 04, 2018

