Nach G20-Gipfel: Was geht da noch im DAX bis zum Jahresende?

Wenn man den Worten von US-Präsident Donald Trump glaubt, hat er den Handelsstreit mit China quasi im Alleingang gewonnen und dabei neue Super-Konditionen für die heimische Wirtschaft im Handel mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt herausgeholt. Nur leider wissen wir inzwischen, dass der "Delamaker" aus der New Yorker Immobilienszene auch gerne einmal übertreibt. Egal - die deutschen Autoaktien waren dank "The Donald" am Montag deutlich auf der Überholspur, Daimler und BMW haussierten.

So oder so, wir können froh sein, dass das Treffen zwischen Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zumindest so etwas wie einen Waffenstillstand im Handelsstreit der beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt hervorgebracht hat.

