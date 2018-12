Matador Partners Group AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert EQS Group-News: Matador Partners Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Private Equity Matador Partners Group AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert 04.12.2018 / 07:00 Pressemitteilung Matador Partners Group AG: Kapitalerhöhung überzeichnet - Alle 1.104.650 Inhaberaktien wurden ausgegeben - Überzeichnung zeugt vom großen Interesse an Secondary Private Equity Sarnen, 4. Dezember 2018 - Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) hat ihre jüngste Kapitalerhöhung mit einer Überzeichnung des Emissionsvolumens abgeschlossen. Im Rahmen der Erhöhung, die die Generalversammlung des Unternehmens am 23. August dieses Jahres genehmigt hatte, konnte die auf Secondary Private Equity spezialisierte börsennotierte Gesellschaft alle angebotenen 1.104.650 Inhaberaktien zu einem Bezugspreis von jeweils CHF 3,55 netto veräußern. Die neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr dividendenberechtigt und mit denselben Rechten wie die bestehenden Inhaberaktien ausgestattet. "Die hohe Nachfrage nach Anteilen an unserem Unternehmen ist sowohl dem steigenden Interesse am Private-Equity-Zweitmarkt als auch der guten Arbeit unseres Portfoliomanagements geschuldet", erklärt Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates und CEO der Matador Partners Group AG. Jüngst hat die Matador Partners Group vermelden können, dass die Finatem IV GmbH & Co. KG, die Teil des MPG-Portfolios ist, ihre Beteiligung an der Schollenberger Group aus Celle an die französische Socotec Group veräußert hat. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll für den Kauf von weiteren Secondary Private Equity Beteiligungen verwendet werden. "Mit dem Rückenwind der jüngsten Erfolge der Transaktionen aus unseren Portfolios sowie mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung werden wir den eingeschlagenen Erfolgskurs weiter fortsetzen", so Dr. Florian Dillinger weiter. Über die Matador Partners Group AG: Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern notiert, ein Zweitlisting besteht an den Börsenplätzen Frankfurt, Berlin und Stuttgart. Pressekontakt: Marco Cabras newskontor - Agentur für Kommunikation marco.cabras@newskontor.de Tel: +49 (0) 211 86394922; mobil: +49 (0)172 2142968 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YHFCSAYQTG Dokumenttitel: Kapitalerhöhung vollständig platziert / überzeichnet Ende der Medienmitteilung 753931 04.12.2018 ISIN CH0042797206 AXC0037 2018-12-04/07:00